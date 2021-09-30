اليمن وبيلاروسيا يبحثان تعزيز العلاقات والقضايا المشتركة

بحث سفير اليمن غير المقيم في مينسك، الدكتور أحمد الوحيشي، مع نائب وزير خارجية بيلاروسيا نيكولاي بوريسيفيتش، اليوم الخميس، تطورات الأوضاع في اليمن وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الوحيشي وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، جهود السلام في اليمن وموقف الحكومة الداعم للجهود التي تقودها الأمم المتحدة، والانسداد السياسي الناجم عن عراقيل مليشيا الحوثي الانقلابية، مؤكدا التزام الحكومة اليمنية باستمرار التعاون البناء لتحقيق السلام الشامل والدائم واستعادة الدولة وفقا للمرجعيات الثلاث وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216.

من جانبه، أعرب نائب وزير خارجية روسيا البيضاء عن دعم بلاده لليمن والحكومة الشرعية في مختلف المحافل الدولية، مؤكدا أن بلاده تدعم جهود السلام في اليمن واحترام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني ودعم وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.

كما اتفق الجانبان على تعزيز التواصل والتشاور بين البلدين في مختلف المجالات لما من شأنه خدمة المصالح المشتركة للبلدين.