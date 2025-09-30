مصادر عسكرية إسرائيلية: نزوح 800 ألف شخص من مدينة غزة

أفادت مصادر عسكرية إسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن نحو 800 ألف فلسطيني غادروا مدينة غزة بسبب الهجوم البري المتواصل الذي يشنه الجيش الإسرائيلي.

وكانت التقديرات الإسرائيلية في الأيام السابقة تشير إلى أن نحو 700 ألف شخص قد نزحوا من المدينة.

وقبل بدء الهجوم الأخير، كان يعيش في مدينة غزة نحو مليون شخص، من السكان المحليين والنازحين داخليا.

ولم يتسن التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل حتى الآن، كما لا توجد تقديرات فلسطينية حديثة بشأن عدد النازحين من المدينة.

وأكد شهود عيان أن حركة النزوح باتجاه جنوب قطاع غزة لا تزال مستمرة، إلا أنهم أشاروا إلى أن الأعداد انخفضت .

وكان الجيش الإسرائيلي قد بدأ هجوما بريا مثيرا للجدل في مدينة غزة قبل نحو أسبوعين، بهدف تفكيك حركة حماس الفلسطينية، وهو ما أدى إلى موجة نزوح جماعي.





