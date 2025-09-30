محكمة بالكونغو الديمقراطية تقضي بإعدام الرئيس السابق كابيلا

قضت المحكمة العسكرية العليا في الكونغو الديمقراطية بإعدام الرئيس السابق جوزيف كابيلا، غيابيا بتهمة الخيانة العظمى وجرائم حرب.

وتم اتهام كابيلا، الذي تتم محاكمته غيابيا منذ يوليو ولم يتسن معرفة مكانه حاليا، بالخيانة والتورط في حركة تمرد والتآمر ودعم الإرهاب. وطلب المدعي العام معاقبته بالإعدام.

وذكرت الحكومة أن كابيلا تعاون مع رواندا وحركة "إم 23" المتمردة التي سيطرت على مدن رئيسية في شرقي الكونغو في يناير خلال هجوم خاطف، وتحتل المدن منذ ذلك الحين. ونفى كابيلا هذه المزاعم .

وصوت مجلس الشيوخ على رفع الحصانة عنه، في مايو، في خطوة أدانها كابيلا آنذاك باعتبارها ديكتاتورية.

وعاش كابيلا خارج الكونغو في المنفى الاختياري لكنه عاد في أبريل إلى جوما، إحدى المدن التي سيطرت عليها الحركة المتمردة. ولم تتسن معرفة ما إذا كان قد ظل هناك، ولا مكان تواجده الحالى.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أنه لا يمكن تطبيق الحكم ضده إلا إذا عاد إلى البلاد. وصدر ضد الرئيس السابق (54 عاما) أيضا أمر بدفع 33 مليار دولار كتعويضات للدولة ولمقاطعتي نورث كيفو وساوث كيفو.