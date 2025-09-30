ستارمر يرحب بخطة ترامب للسلام في غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة، ودعا حركة حماس إلى "الموافقة على الخطة وإنهاء المعاناة عبر إلقاء السلاح والإفراج عن جميع الرهائن المتبقين".

وجاءت تصريحات ستارمر عقب كشف ترامب، يوم الاثنين، عن خطة من 20 بندا، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقته عليها خلال مؤتمر صحفي، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وقال ستارمر: "المبادرة الأمريكية الجديدة الهادفة إلى إنهاء الحرب في غزة مرحب بها بشدة، وأنا ممتن لقيادة الرئيس ترامب".

وأضاف: "نحن ندعم بقوة جهوده لوقف القتال، والإفراج عن الرهائن، وضمان توفير المساعدات الإنسانية العاجلة لشعب غزة. هذا أولوية قصوى بالنسبة لنا ويجب أن يتحقق فورا".

وتابع قائلا: "ندعو جميع الأطراف إلى الالتقاء والعمل مع الإدارة الأمريكية من أجل إقرار هذا الاتفاق وتنفيذه على أرض الواقع".

وأكد: "على حماس الآن أن توافق على الخطة وتنهي المعاناة عبر التخلي عن السلاح والإفراج عن كل الرهائن المتبقين".

وختم بالقول: "سنعمل مع شركائنا على بناء توافق يتيح التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. إننا جميعا ملتزمون بجهد جماعي لإنهاء الحرب في غزة وتحقيق سلام مستدام يعيش فيه الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب بأمن وأمان".