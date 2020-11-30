الفاتيكان يلغي احتفال 8 ديسمبر التقليدي في روما بسبب جائحة كورونا

قال الفاتيكان اليوم الاثنين، إن البابا فرنسيس الأول لن يشارك في الاحتفال التقليدي العام الذي يقام في 8 ديسمبر المقبل في وسط روما بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)..



وفي ذلك اليوم، الذي يصادف عيد ( الحبل بلا دنس)، يقوم البابا عادة بزيارة تمثال مريم العذراء بالقرب من الدرج الإسباني.



وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني في بيان إن البابا فرنسيس لن يبجل التمثال هذا العام "لتجنب أي خطر للعدوى ناجم عن تجمعات (للأشخاص)".



وأضاف بروني إن البابا سيتلو بدلا من ذلك صلوات على مريم العذراء باسم مدينة روما وسكانها والمرضى من جميع أنحاء العالم "في عمل خاص من التعبد والإجلال ".



وتعد زيارة البابا إلى منطقة الدرج الإسباني، وهي واحدة من النقاط السياحية البارزة في روما، تقليدا يعود إلى عام 1953. وعادة ما تجذب هذه المناسبة حشودا كبيرة.