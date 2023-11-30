موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني في كأس الكونفدرالية

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للدخول في معسكر مغلق تحضيرًا لمواجهة فريق سوار الغيني بالجولة الثانية من دور مجموعات بطولة كأس الكونفدرالية للموسم الجاري 2023-2024.

الزمالك كان قد استهل مشواره في البطولة القارية بفوزه في القاهرة على ضيفه أبو سليم الليبي بنتيجة 1-0.

وتقام مباراة الزمالك ضد سوار الغيني في القاهرة بدلا من إقامتها في غينيا بعد أن تمت الموافقة على تحمل مجلس إدارة القلعة البيضاء تكاليف إقامة اللقاء في مصر.

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد مباراة الزمالك وبطل غينيا، لتقام على ستاد السلام يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتضم مجموعة الزمالك في كأس الكونفدرالية فريق ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

ويتصدر ساجرادا الأنجولي بالتساوي مع الزمالك قمة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط لكل فريق، ويأتي خلفهما بطلي غينيا وليبيا بدون نقاط.