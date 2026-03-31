أكد الدكتور تامر مدكور، مدير مديرية الصحة بمحافظة القاهرة، تُكثّف جهود القوافل الطبية الميدانية بمنطقة البساتين، وتُقدّيم ١٢٥٥ خدمة طبية مجانية خلال 48 ساعة، اتساقًا مع استراتيجية وزارة الصحة الهادفة إلى التوسع في تقديم الخدمات الطبية المجانية بالمناطق ذات الكثافة السكانية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، لا سيما الأولى بالرعاية الصحية.

وأشار مدكور، اليوم الثلاثاء، إلى أن القوافل الطبية تُنفذ وفق خطة زمنية مُحكمة لتغطية مختلف أحياء محافظة القاهرة، بما يعكس التزام الدولة المصرية الراسخ بصون صحة المواطن باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الإنسان، ومحورًا رئيسيًا في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.

ومن جهته، أوضح الدكتور محمد عثمان، مدير إدارة القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شهدت إقبالًا واسعًا من الأهالي، وتم خلالها تقديم خدمات الكشف والعلاج في عدد من التخصصات الحيوية، شملت: الباطنة، النساء والتوليد، العظام، الأطفال، الجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، إلى جانب خدمات تنظيم الأسرة وإجراء التحاليل الطبية والأشعة وصرف العلاج بالمجان، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء والاستشاريين المتخصصين.