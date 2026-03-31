يواصل الفنان هشام ماجد تصدره لإيرادات شباك التذاكر من خلال فيلمه «برشامة»، الذي حقق أمس نحو 2 مليون و120 ألف جنيه، من خلال عرضه على 98 شاشة.

في المقابل، جاء الفنان محمد سعد في ذيل قائمة الإيرادات بفيلمه «فاميلي بيزنس»، محققًا نحو 190 ألف جنيه، من خلال عرضه على 55 شاشة عرض.

ويتنافس كل من أحمد مالك وأحمد الفيشاوي على المركز الثاني في قائمة الإيرادات، من خلال فيلميهما «إيجي بست» و«سفاح التجمع»؛ إذ حقق فيلم «إيجي بست» إيرادات امس بلغت نحو 445 ألفًا و730 جنيهًا، معروضًا على 90 شاشة، بينما حقق «سفاح التجمع» إيرادات بلغت 411 ألفًا و712 جنيهًا، من خلال عرضه على 55 شاشة عرض.