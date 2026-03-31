سيلين ديون تعود إلى المسرح بعد غياب 6 سنوات لإحياء 10 حفلات في باريس

كشفت سيلين ديون أنها ستعود إلى المسرح لإحياء 10 حفلات موسيقية في باريس في وقت لاحق من هذا العام.

وقالت المغنية الكندية الفرنسية إنها "لا تستطيع الانتظار" لرؤية معجبيها مجددا، ووصفت عودتها بأنها "أفضل هدية في حياتي" أثناء إعلانها الخبر في عيد ميلادها الـ58، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وستشكل الحفلات القادمة في العاصمة الفرنسية أولى حفلاتها الكاملة منذ ما يقرب من ست سنوات، بعد أن أخذت استراحة عقب تشخيصها بمتلازمة الشخص المتيبس.

وفي منشور شاركته مع 11 مليون متابع لها على إنستجرام يوم الاثنين، جلست المغنية على حافة أريكة من الجلد وقد تداخلت ساقاها وهي تتحدث إلى الكاميرا.

وقالت ديون: "مرحبا جميعا. أنتم تعرفون أنه في مسيرتي المهنية، سجلت العديد من رسائل أعياد الميلاد، لكن هذه هي المرة الأولى التي أسجل فيها رسالة لعيد ميلادي الخاص".