السلطات الأفغانية: مقتل 14 من الأشخاص الآخرين جراء الأحوال الجوية القاسية والفيضانات

أعلنت هيئة إدارة الكوارث الوطنية الأفغانية، اليوم الثلاثاء، مقتل 14 شخصا من الأشخاص الآخرين خلال خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، جراء الفيضانات العارمة في العديد من مناطق أفغانستان، ليصل إجمالي حصيلة القتلى خلال الأيام الخمسة الماضية إلى 42 شخصا، مع توقع هطول مزيد من الأمطار الغزيرة.

وأفادت هيئة إدارة الكوارث الوطنية الأفغانية، بإصابة إجمالي 66 شخصا آخرين خلال الأيام الخمسة الماضية، حيث أدت العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة، التي ألحقت أضرارا بجميع ولايات أفغانستان تقريبا، إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وصواعق برق.

وأضافت الهيئة، أنه من المتوقع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة في أنحاء البلاد خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في أفغانستان في منشور على تطبيق "إكس"، بأن تقارير فرقه الميدانية الأولية سجلت وفاة 19 شخصا وتضرر أكثر من 900 أسرة جراء الفيضانات.

ولفت المكتب، إلى أن التقييمات لا تزال جارية، وقد تتغير الأرقام.

وتعد أفغانستان، عرضة بشدة للظروف الجوية القاسية، حيث تؤدي الثلوج والأمطار الغزيرة إلى حدوث فيضانات مفاجئة غالبا ما تتسبب في مقتل عشرات أو حتى مئات الأشخاص في وقت واحد. ففي عام 2024، لقي أكثر من 300 شخص حتفهم جراء فيضانات مفاجئة خلال الربيع.