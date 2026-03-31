الكرملين يدعو زيلينسكي إلى توضيح اقتراح وقف إطلاق النار

دعت روسيا، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى توضيح اقتراحه لوقف إطلاق النار في عيد الفصح، مع إبداء تحفظات أيضا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن موسكو لم تطلع بعد على صياغة واضحة لاقتراح كييف، حسبما ذكرت تقارير إعلامية روسية.

وقال بيسكوف: "يجب على زيلينسكي أن يتحمل المسئولية ويتخذ القرار المناسب حتى نتمكن من تحقيق السلام - وليس مجرد وقف إطلاق النار".

وطرح زيلينسكي، أمس الاثنين، وقف إطلاق نار محتملا في عيد الفصح، لكنه قدمه بصيغ متعددة دون تحديد تاريخ.

ويحتفل المسيحيون الغربيون، بعيد الفصح في نهاية الأسبوع الجاري، بينما لا يحتفل المسيحيون الأرثوذكس، مثل أولئك في روسيا وأوكرانيا، بهذا العيد حتى 12 أبريل.

وقال بيسكوف: "من الواضح أن نظام كييف يحتاج بشكل عاجل إلى وقف إطلاق النار، أي نوع من وقف إطلاق النار، لأن الديناميكيات على الخطوط الأمامية - والتي، بالمناسبة، يتم مراقبتها ليس فقط من جانبنا ولكن أيضا من جانب خبراء أجانب - تظهر أن القوات الروسية تتقدم - أحيانا بشكل أسرع، وأحيانا بشكل أبطأ - ولكن على طول خط الجبهة بأكمله".

وبعد تقارير عن تحطم طائرات أوكرانية مسيرة في دول الاتحاد الأوروبي في منطقة البلطيق، أصدر بيسكوف، أيضا تحذيرا للدول المجاورة.

وأضاف: "إذا قامت الدول بإتاحة مجالها الجوي للقيام بأعمال عدائية إرهابية ضد روسيا الاتحادية فإن ذلك سيجبرنا على استخلاص النتائج المناسبة واتخاذ الإجراءات اللازمة".