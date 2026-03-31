أعلنت هيئة الحشد الشعبي، مساء الثلاثاء، مقتل 3 من عناصرها في استهداف "إسرائيلي أمريكي" لأحد مقارها بمحافظة الأنبار غربي العراق.

وقالت الهيئة عبر بيان: في الساعة الثانية والنصف من مساء الثلاثاء (12:30 ت.غ)، تعرض اللواء 17 بالحشد الشعبي ضمن قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار إلى "اعتداء صهيو أمريكي غادر".

وأضافت أن الاعتداء أسفر عن "استشهاد مقاتلين اثنين، وإصابة 4 آخرين بجروح كحصيلة أولية"، قبل أن تعلن في بيان ثان ارتفاع عدد القتلى إلى ثلاثة.

وحتى الساعة 17:00 "ت.غ" لم تعقب تل أبيب ولا واشنطن على بيان الحشد الشعبي.

وهيئة الحشد الشعبي مظلة أمنية وعسكرية عراقية رسمية، تأسست عام 2014 استجابة لفتوى المرجع الديني علي السيستاني لمواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي، قبل أن تُدمج رسميا بالقوات المسلحة عام 2016.

ويأتي استهداف مواقع للحشد الشعبي في الأيام الأخيرة، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عشرات العناصر، في سياق الحرب التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران منذ 28 فبراير الماضي.

وتتهم الولايات المتحدة بعض فصائل الحشد بالارتباط بإيران، وذلك بالتزامن مع إعلان فصائل عراقية، ضمن ما يُعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، تنفيذ عمليات عسكرية ضد قواعد أمريكية بالمنطقة.

وأسفرت الحرب على إيران عن مقتل وإصابة الآلاف، واغتيال قادة عسكريين وسياسيين أبرزهم المرشد السابق علي خامنئي، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول مجلس التعاون الخليجي الست والأردن، لكن هذه الدول أعلنت أن بعض تلك الهجمات خلّف قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته ودعت لوقفه.

وتتعرض طهران للعدوان رغم إحرازها تقدما بمفاوضات مع واشنطن بشأن البرنامج النووي بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو 2025.