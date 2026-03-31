تصدر نبأ مقتل 4 ضباط وجنود من وحدة ناحال الإسرائيلية في اشتباك مع مقاتلي حزب الله، العناوين بوسائل الإعلام العبرية، بمشهد يعكس تعقّد المعارك في جنوب لبنان وصعوبة التعامل مع أسلحة حزب الله، وعلى رأسها الكورنيت المضاد للدبابات الذي كان حاضرًا في الاشتباكات بين الحزب والجيش الإسرائيلي منذ اندلاع طوفان الأقصى.

وتستعرض "الشروق"، أهم المعلومات عن سلاح الكورنيت وأهميته في الصراع نقلًا عن: "قناتي BBC وABC"، ومواقع:" ديلي تليجراف، اتحاد العلماء الأمريكيين، آرممنت ريسيرش، وKPB الروسية للأسلحة".

لماذا الكورنيت؟

يعتمد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في معاركه على سلاح الدبابات الذي يوفر السرعة الخاطفة وقوة القصف العالية، ولكن نقطة ضعف الدبابات تكمن في الصواريخ المضادة التي واجهت جيش الاحتلال منذ صاروخ ساجر بحرب أكتوبر على الجبهة المصرية، وقذائف آر بي جي في قطاع غزة، وصواريخ الكورنيت لدى حزب الله، حيث يمكن إطلاق الصواريخ المضادة من مسافة بعيدة يصعب على الدبابات كشفها وتدميرها.

بطل معارك الشرق الأوسط

طوّر الجيش الروسي صاروخ كورنيت المضاد للدبابات نهاية التسعينيات، ليصبح أول سلاح موجه بالليزر لدى روسيا، ولكن الجيش الروسي لم يحتج لاستخدامه ليصدره لعدد من الدول، بينها دولة العراق، ليشهد الكورنيت أول معاركه خلال غزو العراق 2003، حيث نجح في تدمير 4 دبابات أبرامز أمريكية في أول أسابيع الحرب.

انتقل الكورنيت عبر الحكومة السورية، وهي من بين زبائن الجيش الروسي، إلى يد حزب الله تزامنًا مع الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان عام 2006، ليتسبب الكورنيت في تدمير وإعطاب 25 دبابة ميركافا من أصل 40 دبابة استهدفها الحزب.

تحوّل الكورنيت إلى سلاح رسمي في الشرق الأوسط، حيث استخدمته قوات النظام السوري السابق وقوات المعارضة على حد سواء، بينما تبادل تنظيم داعش والقوات العراقية ضربات الكورنيت خلال الحرب على التنظيم منذ عام 2014.



وتعرض جيش الاحتلال الإسرائيلي

لضربات الكورنيت مجددًا في قطاع غزة خلال حرب 2014، حيث نجح في تدمير عدة دبابات ميركافا خلال محاولات التوغل البري داخل القطاع.

سبب بتشريد مئات آلاف الإسرائيليين

توسع استخدام الكورنيت خلال طوفان الأقصى، حيث استخدمه حزب الله كوسيلة لتوجيه الرشقات الصاروخية على المستوطنات الإسرائيلية نظرًا للمدى العالي للكورنيت، ويبلغ 10 كيلومترات، كما يتميز بدقة عالية في الإصابة، ليقصف الحزب المستوطنات وتجمعات الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي بين أكتوبر 2023 وسبتمبر 2024، ما تسبب في تهجير مستوطنين شمال إسرائيل إلى مناطق آمنة.

مواصفات الكورنيت

ويتميز الكورنيت عن أنواع الصواريخ المضادة للدبابات الأقدم منه باعتماده على التوجيه بالليزر بدلًا من التوجيه بالسلك، بينما يتميز الصاروخ بسهولة الاستخدام، حيث يحتاج دقيقة واحدة للتجهيز وثانية للإطلاق وضرب الهدف.

ويحمل الكورنيت، رأسًا متفجرًا بوزن 4 كيلوجرامات من المتفجرات الخارقة للدروع، قبل أن يتم تطويره ليحمل رأسًا ترادفيًا ينفجر على مرحلتين ليتخطى أنظمة الدفاع بالدبابات مثل الميركافا.

وتملك الأنواع المتطورة من الكورنيت أنظمة ذكاء اصطناعي تتيح توجيهًا ذاتيًا للصاروخ خلف الهدف المطلوب أثناء تحركه، ما يزيد من دقة الإصابة.