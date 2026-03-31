بثت قناة العربية، مشاهد لعملية اختطاف صحفية أمريكية من وسط العاصمة العراقية بغداد.

مشاهد خاصة للعربية للحظة اختطاف صحفية أميركية في بغداد



قناة العربية pic.twitter.com/Rz66FAE259 — العربية (@AlArabiya) March 31, 2026

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وزارة الداخلية العراقية، عن تعرض صحفية أجنبية إلى حادث اختطاف من قبل مجهولين. وقالت في بيان، إنه على الفور باشرت القوات الأمنية المختصة بواجباتها لملاحقة الجناة، وفق معلومات استخبارية دقيقة وجهد ميداني مكثف وتتبع مسار الخاطفين.

وأضافت: «أسفرت عمليات المتابعة والمطاردة عن محاصرة عجلة تابعة للخاطفين، ما أدى إلى انقلابها أثناء محاولتهم الهروب، حيث تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على أحد المتهمين وضبط احدى العجلات المستخدمة في الجريمة».

وأكدت الداخلية العراقية، أن الجهود مستمرة لتعقب باقي المتورطين وتحرير المختطفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحق جميع المشاركين في هذا العمل الإجرامي، وفق القانون.

وتبعت: «لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث بشكل كامل، وسيتم موافاتكم بالتفاصيل لاحقاً».