 أبرزهم الشناوي وتريزيجيه.. تعرف على بدلاء مصر أمام إسبانيا - بوابة الشروق
الثلاثاء 31 مارس 2026 8:19 م القاهرة
أبرزهم الشناوي وتريزيجيه.. تعرف على بدلاء مصر أمام إسبانيا

زيـاد الميـرغني
نشر في: الثلاثاء 31 مارس 2026 - 7:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 مارس 2026 - 8:03 م

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر عن قائمة البدلاء لمواجهة إسبانيا الودية، والتي تتضمن مجموعة من أبرز لاعبي الفريق، من بينهم محمد الشناوي وتريزيجيه.

وجاءت قائمة البدلاء كالتالي:

محمد الشناوي – المهدي سليمان – محمد علاء – طارق علاء – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – حسام عبد المجيد – خالد صبحي – أحمد نبيل كوكا – هيثم حسن – محمود صابر – إبراهيم عادل – تريزيجيه – مصطفى محمد – ناصر منسي.

ويهدف المدير الفني حسام حسن من خلال هذه القائمة إلى توفير خيارات متنوعة خلال اللقاء، وضمان عمق فني متكامل للفراعنة في مواجهة منتخب إسبانيا استعدادًا لكأس العالم 2026.


قد يعجبك أيضا

