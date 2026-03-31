أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر عن قائمة البدلاء لمواجهة إسبانيا الودية، والتي تتضمن مجموعة من أبرز لاعبي الفريق، من بينهم محمد الشناوي وتريزيجيه.
وجاءت قائمة البدلاء كالتالي:
محمد الشناوي – المهدي سليمان – محمد علاء – طارق علاء – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – حسام عبد المجيد – خالد صبحي – أحمد نبيل كوكا – هيثم حسن – محمود صابر – إبراهيم عادل – تريزيجيه – مصطفى محمد – ناصر منسي.
ويهدف المدير الفني حسام حسن من خلال هذه القائمة إلى توفير خيارات متنوعة خلال اللقاء، وضمان عمق فني متكامل للفراعنة في مواجهة منتخب إسبانيا استعدادًا لكأس العالم 2026.