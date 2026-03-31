سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر عن قائمة البدلاء لمواجهة إسبانيا الودية، والتي تتضمن مجموعة من أبرز لاعبي الفريق، من بينهم محمد الشناوي وتريزيجيه.

وجاءت قائمة البدلاء كالتالي:

محمد الشناوي – المهدي سليمان – محمد علاء – طارق علاء – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – حسام عبد المجيد – خالد صبحي – أحمد نبيل كوكا – هيثم حسن – محمود صابر – إبراهيم عادل – تريزيجيه – مصطفى محمد – ناصر منسي.

ويهدف المدير الفني حسام حسن من خلال هذه القائمة إلى توفير خيارات متنوعة خلال اللقاء، وضمان عمق فني متكامل للفراعنة في مواجهة منتخب إسبانيا استعدادًا لكأس العالم 2026.