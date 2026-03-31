تاس: بوتين وبن زايد يؤكدان أهمية إنهاء العمليات القتالية بالشرق الأوسط

أكد الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثة هاتفية أهمية إنهاء العمليات القتالية في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة تاس عن بيان أصدره الكرملين، مساء الثلاثاء، أن الزعيمين أعربا خلال المحادثة الهاتفية، عن قلقهما إزاء التدهور المستمر للوضع العسكري والسياسي في الشرق الأوسط.

كما أشار الجانبان، إلى المستوى الرفيع للتعاون الذي يجمع بين روسيا والإمارات.

يُشار إلى أنه في وقت سابق من اليوم، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث شدد الرئيس على ضرورة خفض التصعيد الراهن بمنطقة الشرق الأوسط، مستعرضاً الجهود التي تبذلها مصر من أجل خفض التوتر والحفاظ على الأمن الإقليمي، وذلك بالتنسيق مع عدد من الشركاء الإقليميين، وبما يجنب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى حالة من الفوضى.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن روسيا بما لها من وزن وقدرات على المستوى الدولي قادرة على التأثير في اتجاه وقف الحرب.

كما أكد الرئيس دعم مصر الكامل لأمن الدول العربية الشقيقة، ورفضها التام للمساس باستقرارها وسيادتها تحت أي ذريعة، مؤكدًا أن أمن الدول العربية يعد امتدادًا للأمن القومي المصري.