ارتفاع حاد في مبيعات المساكن الجديدة بأمريكا خلال مارس

سجلت مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة ارتفاعا كبيرا خلال مارس، وفقا لبيانات وزارة التجارة الأمريكية.

وذكرت الوزارة، اليوم الثلاثاء، أن مبيعات المساكن الجديدة تراجعت خلال مارس بنسبة 7.4% سنويا إلى ما يعادل 682 ألف مسكن سنويا، بعد ارتفاعها بنسبة 8.9% إلى ما يعادل 635 ألف مسكن سنويا خلال فبراير وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع المبيعات إلى ما يعادل 668 ألف مسكن سنويا.

جاء هذا الارتفاع الحاد، نتيجة المبيعات القوية في الشمال الشرقي، حيث زادت المبيعات بنسبة 80% إلى ما يعادل 27 ألف مسكن سنويا.

وزادت المبيعات في الجنوب الأمريكي بنسبة 11.1% إلى ما يعادل 441 ألف مسكن سنويا، في حين تراجعت المبيعات في الغرب الأمريكي بنسبة 3.5% إلى ما يعادل 138 ألف مسكن سنويا.

كما تراجعت المبيعات في الغرب الأوسط بنسبة 5% إلى ما يعادل 76 ألف مسكن سنويا.

وأشار تقرير وزارة التجارة، إلى أن عدد المساكن الجديدة المعروضة للبيع خلال مارس الماضي كان 481 ألف وحدة بانخفاض نسبته 0.4% عن فبراير، حيث سجل 483 ألف مسكنوهو نفس مستواه في الشهر السابق.

ويغطي العدد المعروض للبيع الطلب وفقا للمعدلات الحالية لمدة 9ر7 شهرا، وهو نفس المعدل في سبتمبر، ومقابل 9.3 شهرا في أكتوبر 2024.

وفي الوقت نفسه، بلغ متوسط سعر بيع المساكن الجديدة خلال أكتوبر الماضي 392.3 آلاف دولار للوحدة بانخفاض نسبته 3.3% عن الشهر السابق وكان 405.8 ألف دولار وبتراجع نسبته 8% عن الشهر نفسه من العام السابق حيث كان السعر 426.3 ألف دولار للوحدة.