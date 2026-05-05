الإمارات واليونان تبحثان تعزيز الشراكة الإستراتيجية الشاملة بينهما والتطورات الإقليمية

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات مختلف مسارات التعاون خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والاستدامة إلى جانب البنية التحتية والثقافة وغيرها من المجالات في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

كما تطرق اللقاء إلى الاحتفاء هذا العام بمرور خمسين عاماً منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات واليونان.

وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

وجدد ميتسوتاكيس، إدانة اليونان الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في الإمارات ودول المنطقة بما تمثله من انتهاك لسيادة الدول والقوانين والأعراف الدولية.

كما شهد محمد بن زايد وميتسوتاكيس، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.