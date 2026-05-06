الجيش الإندونيسي يعزز العلاقات الدفاعية مع سنغافورة

أعلن الجيش الإندونيسي، تعزيز التعاون الدفاعي مع جيش سنغافورة لضمان الأمن الإقليمي. وتم تأسيس هذا التعاون عندما التقى رئيس أركان الجيش الإندونيسي الجنرال مارولي سيمانجونتاك مع قائد جيش سنغافورة، الميجور جنرال كاي ديكسيان، في مقر الجيش في جاكرتا أمس الاثنين.

وقال سيمانجونتاك، في بيان صحفي في جاكرتا، اليوم الثلاثاء، إن "العلاقة بين الجيش الوطني الإندونيسي والجيش السنغافوري كانت جيدة وبناءة للغاية حتى الآن.

وهي جزء من مساهمتنا في الحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليميين".

وناقش الجانبان خلال اللقاء خطط التعاون العسكري، مثل زيادة قدرات الجنود من خلال التعليم العسكري والتدريب المشترك، فضلا عن تبادل المعرفة والخبرات العسكرية، وفقا لوكالة أنباء "انتارا " الإندونيسية.

كما أعرب عن أمله في أن يؤدي الاجتماع إلى تعزيز العلاقات الثنائية والعسكرية بين إندونيسيا وسنغافورة.