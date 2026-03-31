رئيس وزراء كندا: الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان غير قانوني

وكالات
نشر في: الثلاثاء 31 مارس 2026 - 6:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 مارس 2026 - 6:52 م

قال ​رئيس ⁠الوزراء الكندي مارك ⁠كارني، الثلاثاء، ⁠إن ​احتلال ​إسرائيل ‌لجنوب ​لبنان غير ⁠قانوني.

وأضاف كارني، في تصريحات للصحفيين: "هذا ​انتهاك ⁠للسيادة ‌على أراضيهم... ولذلك ‌نحن نندد به".، وفقاً لوكالة رويترز.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال ‌وزير ​الدفاع ⁠الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن ​إسرائيل ستقيم ⁠منطقة ​عازلة ​داخل ‌جنوب ​لبنان، ⁠وستحتفظ بسيطرة ​على ⁠كامل ‌المنطقة حتى ‌نهر ​الليطاني.

وأضاف كاتس أن عودة النازحين ستكون ممنوعة تماماً "حتى ضمان أمن الشمال"، وأن إسرائيل ستهدم كافة منازل القرى الحدودية، على غرار قطاع غزة، بحسب قوله.

