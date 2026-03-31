رئيس وزراء كندا: الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان غير قانوني

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الثلاثاء، إن احتلال إسرائيل لجنوب لبنان غير قانوني.
وأضاف كارني، في تصريحات للصحفيين: "هذا انتهاك للسيادة على أراضيهم... ولذلك نحن نندد به".، وفقاً لوكالة رويترز.
وفي وقت سابق الثلاثاء، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل ستقيم منطقة عازلة داخل جنوب لبنان، وستحتفظ بسيطرة على كامل المنطقة حتى نهر الليطاني.
وأضاف كاتس أن عودة النازحين ستكون ممنوعة تماماً "حتى ضمان أمن الشمال"، وأن إسرائيل ستهدم كافة منازل القرى الحدودية، على غرار قطاع غزة، بحسب قوله.