ارتفاع التضخم في البرتغال إلى أعلى مستوياته منذ 7 شهور

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مكتب الاحصاء البرتغالي اليوم الثلاثاء ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في البرتغال خلال مارس إلى أعلى مستوى له منذ 7 شهور، في ظل ارتفاع أسعار الوقود.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال الشهر الحالي بنسبة 2.7% سنويا، مقابل 2.1% خلال الشهر الماضي، ليسجل أعلى مستوى له منذ أغسطس 2025 عندما كان 2.8%.

جاء ارتفاع معدل التضخم ليعكس ارتفاع أسعار الوقود، بحسب مكتب الإحصاء البرتغالي.

وزادت أسعار الطاقة في البرتغال خلال الشهر الحالي بنسبة 5.8% سنويا، مقابل تراجعها بنسبة 2.2% في الشهر الماضي. في الوقت نفسه تراجعت وتيرة ارتفاع أسعار الأغذية الطازجة بنسبة طفيفة إلى 4. 6% مقابل 7. 6% في الشهر الماضي.

وبلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة 2% خلال الشهر الحالي، مقابل 9. 1% في الشهر الماضي.

وعلى أساس شهري بلغ معدل التضخم في البرتغال خلال مارس 2% مقابل 1. 0% خلال فبراير.

ووفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي بلغ معدل التضخم خلال الشهر الحالي 7. 2% سنويا مقابل 1. 2% خلال الشهر الماضي.