منظمات أممية تشارك في ورشة عمل سكالا أمس

شاركت منظمتا الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" ، والعلوم والثقافة "اليونسكو"، إضافة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وزارتي الزراعة والبيئة المصريتين، ورشة عمل عن برنامج سكالا في مصر.

وسكالا، هو توسيع نطاق الطموح المناخي بشأن استخدام الأراضي والزراعة من خلال المساهمات المحددة وطنيًا وخطط العمل الوطنية.

ويستهدف إشراك الفاو واليونسكو والبرنامج الإنمائي في قيادة برنامج جديد مدته 5 سنوات يسمى توسيع نطاق الطموح المناخي بشأن استخدام الأراضي والزراعة من خلال المساهمات المحددة وطنياً وخطط التكيف الوطنية (SCALA)، بتمويل من وزارة البيئة الألمانية، والحفاظ على الطبيعة والسلامة النووية (BMU) من خلال مبادرة المناخ الدولية (IKI).

ويستجيب سكالا للحاجة الملحة لزيادة العمل للتعامل مع تأثيرات تغير المناخ في قطاعي الزراعة واستخدام الأراضي.

والأهداف الرئيسية للبرنامج المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة هي:

تعزيز القدرة على تحديد وتقييم إجراءات الزراعة واستخدام الأراضي المبتكرة والتحويلية والمراعية للمناخ في المساهمات المحددة وطنيًا؛ تعزيز الخطط والميزانيات الوطنية والقطاعية لإدماج الأولويات المتعلقة بالمناخ لقطاعي الزراعة واستخدام الأراضي؛ زيادة العمل المناخي في الزراعة واستخدام الأراضي من خلال حشد أقوى لمشاركة القطاع الخاص وتمويله.