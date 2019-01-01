الأمير هاري: لن أنجب أكثر من طفلين للمساعدة في حماية البيئة

قال الأمير هاري دوق ساسكس -في مقال نُشر أمس الثلاثاء بمجلة "فوج" البريطانية- إنه هو وزوجته ميجان سوف ينجبان طفلين "كحد أقصى"، مرجعا ذلك لمخاوف تتعلق بالبيئة.

وقد ناقش الدوق، حفيد الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، القضايا المتعلقة بالبيئة والمسؤولية والتغير المناخي مع الدكتورة جين جودال المتخصصة في علم الرئيسيات في حوار من أجل عدد شهر سبتمبر المقبل لمجلة "فوج"، الذي تقوم فيه ميجان بتولي رئاسة تحريره بصورة شرفية.

وقال هاري -الذي استقبل ابنه الأول آرتشي من زوجته ميجان في مايو الماضي- إن الأبوة عززت من "تواصله وحبه للطبيعة".

ولدى ذكره عن نيته إنجاب أكثر من طفل، قاطعته جين، التي طالبته بعدم إنجاب "الكثير"، فرد الأمير: "اثنان كأقصى حد"، قبل أن يعرب عن مخاوفه بشأن البيئة بالنسبة للأجيال المقبلة.

واتفق الأمير وجين على أن وضع البيئة "مخيف بالفعل".

وتساءل هاري: "كم دليل يجب أن تقدمه لنا الطبيعة قبل أن نتعلم أو نقوم بإيقاظ أنفسنا لرؤية الضرر والدمار الذي نسببه".