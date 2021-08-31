شهد محيط منزل الطفل زياد البحيري، مساء اليوم الإثنين، احتفالات عارمة بعد نبأ عودته وسط حالة من الفرح الشديد وارتفعت الزغاريد داخل المنزل وخارجه لعودة الطفل وتجمع الجيران جميعا لتهنئة اهله بعودته سالما.

تمكنت الجهات الأمنية بالغربية، من إعادة "زياد أحمد البحيري" طفل المحلة الذي اختطف من أمام منزله أول أمس.

وألقت قوات الأمن القبض على المتورطين في خطف الطفل.

وعمت الفرحة بين أسرة الطفل وأهالي القرية.

يذكر أن قوات الأمن عثرت على السيارة التي تم اختطاف الطفل فيها مُبلغ بسرقتها وذلك عقب ضبطها، بمحضر رسمى يوم 16 أغسطس الجاري، من المواطن حسن محمود مصطفى مقيم بقرية منية سمنود، بفقدان اللوحات الخاصة بسيارته، والتى تم استخدامها فى حادث خطف الطفل زياد أحمد البحيرى فى وضح النهار بالطريق الدائرى بالمحلة الكبرى.

وكشف المحضر، أنه تم سرقة اللوحات المعدنية الأمامية والخلفية للسيارة رقم 1264، ولا يتهم مالك السيارة أحدا بسرقتها.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو يظهر قيام شخصين ملثمين وهما يختطفان طفلا يدعى زياد أحمد البحيري، مقيم بمنطقة عزبة خضر أثناء تواجده بمحل والده بالطريق الدائري بالمحلة.

وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالي تفيد باختطاف طفل يدعى "زياد أحمد البحيري" من قبل شخصين ملثمين في سيارة ملاكى تحمل لوحة معدنية رقمها 1264، وفروا هاربين.

واستمعت مباحث المحلة الكبرى، أمس الأحد، إلى أقوال والد الطفل، كما أمر العقيد خالد عبد الفتاح رئيس الفرع الجنائى بالمحلة وسمنود بتفريغ كاميرات المراقبة للتعرف على هوية المختطفين وضبطهم، فى أسرع وقت.

وتحرر محضر بالواقعة، لإخطار النيابة العامة، واستكمال الإجراءات القانونية.