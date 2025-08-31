أعلن مجلس مستوطنة كريات أربع، السبت، عن إنشاء حي استيطاني جديد في محيط المستوطنة جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وذلك للمرة الأولى منذ عقود.

وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية أن 10 عائلات إسرائيلية استوطنت خلال الأيام الأخيرة في الحي الجديد المقام قرب مفرق بلدة بني نعيم، ضمن الحدود البلدية لكريات أربع، مشيرة إلى أن المشروع جاء بمبادرة المجلس المحلي وبالتعاون مع حركة «أمانا» الاستيطانية.

ويحمل الحي الجديد اسم «أفيعاد»، ويقع في موقع استراتيجي على الطريق الرابط بين الخليل والمستوطنات جنوب جبل الخليل. وبحسب المجلس الاستيطاني، فإن الهدف من إنشائه هو «منع تواصل جغرافي فلسطيني من الخليل حتى صحراء النقب والحدود الشرقية»، إضافة إلى «تعزيز الربط بين مستوطنتي كريات أربع ومعاليه حيفر».

ووصف رئيس مجلس كريات أربع، إسرائيل برمسون، إقامة الحي بأنها «خطوة تاريخية تحقق رؤية أجيال»، زاعمًا أنها «رسالة واضحة بأن يهودا (الضفة الغربية) تعود لشعب إسرائيل».

وتُعد كريات أربع من أكبر المستوطنات في الضفة وأكثرها حساسية سياسيًا وأمنيًا، وتقع عند المدخل الشرقي لمدينة الخليل.

ويأتي الإعلان عن الحي الجديد بالتزامن مع استعداد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) لمناقشة خطوات تصعيدية ضد الفلسطينيين، من بينها فرض السيادة على أجزاء من الضفة، وإخلاء تجمع خان الأحمر البدوي شرق القدس، إلى جانب الدفع بمشاريع استيطانية في مخطط «إي 1».

ويهدف مخطط «إي 1» إلى ربط القدس بالمستوطنات الواقعة شرقها مثل معاليه أدوميم، عبر مصادرة أراضٍ فلسطينية وإنشاء مستوطنات جديدة، بما يمنع أي توسع عمراني فلسطيني محتمل.

وتأتي هذه الخطوات في إطار الرد الإسرائيلي المتوقع على موجة اعترافات أوروبية ودولية بدولة فلسطين خلال الشهر المقبل، بحسب هيئة البث الرسمية الإسرائيلية.