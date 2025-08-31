وفاة طفلة نتيجة التجويع الإسرائيلي في غزة

نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية في مدينة غزة، الأحد، أن "التجويع وسوء التغذية" قتلا طفلة فلسطينية، ليرتفع إجمالي ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 333 فلسطينياً، بينهم 125 طفلاً.

وتغلق السلطات الإسرائيلية منذ 2 مارس 2025، جميع المعابر مع غزة، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.

فيما أعلنت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد أكثر من 18 فلسطينياً إثر الهجمات والغارات الإسرائيلية في أماكن متفرقة من قطاع غزة، منذ فجر الأحد.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أعلنت، السبت، ارتفاع ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 63 ألفاً و371 فلسطينياً شهيدا وإصابة 159 ألفاً و835 آخرين.