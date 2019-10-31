وفد بريطاني يزور منطقة آثار تونا الجبل بالمنيا

قال محافظ المنيا قاسم حسين إن منطقة آثار تونا الجبل بالمحافظة استقبلت وفداً سياحياً من إنجلترا قادماً لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

وأكد المحافظ - في بيان اليوم الخميس - تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية، موجهاً مدير إدارة السياحة الدكتور ثروت الأزهري بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها محافظة المنيا.

ومن جانبه، أضاف مدير إدارة السياحة بالمنيا أن المحافظة تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها منطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومترا وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى، كما تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير، منطقة آثار البهنسا.