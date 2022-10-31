قال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن «المخزون الاستراتيجي من السلع آمن»، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية، نجحت في توفير مخزون استراتيجي من السلع يزيد عن 6 أشهر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الأحد، أن الدولة حققت هذا المخزون الاستراتيجي، بعد توفير اعتمادات مفتوحة لملف الأمن الغذائي، مؤكدًا أنها أدارت الملف بكفاءة عالية، خلال جائحة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا.

وأشاد بدور الصوامع الحديثة في إتاحة مخزون استراتيجي كبير من محصول القمح، يكفي حتى أبريل لعام 2023، متابعًا: «لدينا مليون طن قمح خلال العام الجاري، ومخزون استراتيجي من القمح يكفي حتى العام المقبل».

ولفت رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إلى أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتحديد سعر كيلو الأرز السايب بـ12 جنيهًا و15 للمعبأ، إضافة إلى توريد طن أرز من كل فدان، يتيح محصولًا استراتيجيًا يكفي لمدة عام.

وذكر أن اجتماع الوزارة مع الموردين وأصحاب السلاسل التجارية والمصانع، سيشهد التأكيد على أهمية طرح السلع بالأسعار المتفق عليها، مع تحقيق هامش ربح معين لهم، وإتاحة أسعار مناسبة للمواطن المصري.

وتابع: «لدينا مخزون من السكر والزيت والأرز يكفي 6 أشهر، والوزير وجه المضارب بأن تعمل 72 ساعة لتوفير الأرز، والشركة القابضة تتيح سيارات متنقلة، لضخ السلع الاستراتيجية للمواطن المصري التي يحتاجها يوميًا».