حزب الله اللبناني: سقوط قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح بعد اكتشافها على الحدود

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، سقوط قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح بعد اكتشاف وجودها في تلة على الحدود.

وقال حزب الله، في بيان صحفي، أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام": "ظهر اليوم وبعد رصد دقيق من قبل مجاهدي المقاومة الإسلامية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود، تم اكتشاف كمين لقوة إسرائيلية متموضعة على تلة الخزان في محيط موقع العاصي".

وأضاف الحزب، "قامت مجموعة الشهيد الاستشهادي حسين منصور باستهدافها بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى تحقيق إصابات مباشرة فيها وسقوط جميع أفرادها بين قتيل وجريح".

وأشارت الوكالة، إلى "تجدد القصف المعادي على محيط بلدة مروحين يترافق مع إطلاق قذائف حارقة على أحراج بلدة علما الشعب".

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، كما أطلقت عناصر تنتمي لبعض الفصائل الفلسطينية واللبنانية الصواريخ من جنوب لبنان في الفترة الماضية، باتجاه شمال إسرائيل، وذلك بعد إطلاق كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" في السابع من الشهر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، وإعلان إسرائيل الحرب على غزة.