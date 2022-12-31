 رئيس الوزراء العراقي يؤكد أهمية توفير الدعم لأجهزة الاستخبارات لمحاربة الإرهاب - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء العراقي يؤكد أهمية توفير الدعم لأجهزة الاستخبارات لمحاربة الإرهاب

رئيس الوزراء العراقي المكلّف محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي المكلّف محمد شياع السوداني
بغداد ـ أ ش أ
نشر في: السبت 31 ديسمبر 2022 - 6:54 م | آخر تحديث: السبت 31 ديسمبر 2022 - 6:54 م

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني اليوم السبت، أهمية توفير الدعم الكامل لأجهزة الاستخبارات من أجل محاربة الإرهاب.

جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الدوري للهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري، بحضور مستشار الأمن القومي العراقي ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة وقادة الوكالات الاستخبارية، لبحث الأوضاع في البلاد.

وأشاد السوداني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - بتضحيات رجال الاستخبارات، وبالدور الكبير الذي تؤديه أجهزتهم في ملاحقة فلول الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة والمخدرات، وجهودها في العمليات النوعية التي تحققت قبل أيام.

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