كوريا الجنوبية: ارتفاع عدد القوارب الصينية التي تمارس الصيد بصورة غير قانونية 3 أمثال

ارتفعت هذا العام أعداد قوارب الصيد الصينية التي تقوم بالصيد بصورة غير قانونية في المياه الواقعة بالقرب من "خط الحد الشمالي" في البحر الأصفر، ما دفع قوات خفر السواحل الكورية الجنوبية إلى تعزيز الإجراءات الصارمة التي تفرضها.



ونقلت شبكة "كيه بي إس وورلد" الإذاعية في كوريا الجنوبية عن خفر السواحل القول، اليوم الأحد، إن عدد القوارب الصينية التي تمارس أنشطة الصيد بصورة غير قانونية، ارتفع إلى متوسط ​​يومي قدره 100 قارب هذا العام.



ويمثل العدد زيادة تقدر نسبتها بنحو ثلاثة أمثال، مقارنة بنحو 30 قاربا يوميا في عام 2018، قبل تفشي جائحة فيروس كورونا.



وفي ظل هذه الزيادة، تقوم قوات خفر السواحل بنشر مزيد من السفن الدورية في المياه الجنوبية الغربية للبلاد، وفرض إجراءات استباقية صارمة.



كما تقوم قوات خفر السواحل بتبادل المعلومات ذات الصلة مع وزارة المحيطات وسلاح البحرية، وتنفيذ دوريات مشتركة وفرض إجراءات صارمة، أسفرت حتى أواخر نوفمبر الماضي عن مصادرة 50 قاربا صينيا لممارستها أنشطة الصيد بصورة غير قانونية، بزيادة تزيد نسبتها عن 50% بالمقارنة مع العام السابق.