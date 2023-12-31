الأسواق تترقب طرح نظارة فيجن برو من آبل خلال أسابيع

بعد أكثر من نصف عام على إعلان شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة أوبل رسميا عن نظارة تكنولوجيا "الحوسبة المكانية" فيجن برو، وبعد سنوات من الشائعات حول هذه النظارة، تترقب الأسواق طرح هذا المنتج الجديد كليا خلال الشهرين الأولين من العام المقبل لآن الشركة عندما كشفت عنه في يونيو الماضي قالت إنها ستطرحه في أوائل العام الجديد.

ويقول مينج شي كوو الخبير المتخصص في أخبار ومنتجات آبل إنه يعتقد أن النظارة فيجن برو ستكون في الأسواق أواخر كانون الثاني/يناير أو أوائل فبراير المقبلين. ويضيف أن أبل ستتسلم أول دفعة من النظارة من الشركات المصنعة خلال حوالي شهر وستتكون الدفعة من حوالي 500 ألف نظارة.

وبحسب آبل فإن سعر الوحدة الواحدة سيكون 3499 دولارا.

في الوقت نفسه مازال الرقم الدقيق لحجم الإنتاج الأولي الذي تستهدفه آبل غير معروف. وبعد شهر من الكشف عن النظارة قبل حوالي 6 أشهر أشارت التقارير إلى أن الشركة خفضت الرقم المستهدف إلى أقل من 400 لف نظارة.

وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أنه حتى الرقم الجديد البالغ 500 ألف نظارة يظل قليلا بالنسبة لحجم ونفوذ آبل في سوق الإلكترونيات، حيث أن التقديرات تقول إن الشركة باعت خلال العام الحالي أكثر من 200 مليون هاتف آيفون.

في الوقت نفسه يرى محللون أن فيجن برو ستكون أكبر مقامرة في عهد تيم كوك الرئيس التنفيذي لآبل منذ 12 عاما. فهذه النظارة ليست فقط جديدة تماما في تكنولوجيتها ولكنها أيضا تبدو باهظة الثمن، حتى بالنسبة للعملاء الذين اعتادوا شراء منتجات آبل الأغلى من المنتجات المماثلة لدى الشركات الأخرى.