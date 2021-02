قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، أن تحدي كأس العالم للأندية قد بدأ اليوم بالفعل.

ونشر موسيماني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلًا:" بدأ اليوم تحدي الـ11 يومًا المؤهلة للفوز بكأس العالم للأندية".

وأضاف:" نواجه الدحيل بطل قطر في الجولة الثانية من كأس العالم للأندية في 4 فبراير 2021".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الدحيل في أولى مباريات القلعة الحمراء في البطولة، وحال تخطيه عقبة الفريق القطري سيواجه بايرن ميونيخ في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية.

Today the 11 day challenge begins for the @FIFAWorldCup qualifiers. We take on the Qatar Champions @DuhailSC in the second round of the #FIFACWC on 4 Feb, 2021. #PitsoDiaries pic.twitter.com/Syy5c8Bp8a