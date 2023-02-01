الدفاع الروسية تتصدى لهجوم أوكراني على مواقع عسكرية للجيش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت من التصدي بنجاح حاسم لهجوم أوكراني على مواقع تابعة للجيش الروسي في موسكو.

وأفادت الوزارة ـ في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء ـ أن طاقم مدفعي روسي بقيادة الرقيب فاليري كابيتشنيكوف تمكن من تحقيق تفوق ناري على التشكيلات القتالية المعادية المهاجمة لمواقع الجيش، مما أدى إلى تدمير مدفعين وخمس مركبات قتالية مدرعة أوكرانية، مشيرا إلى أن القوات الروسية تمكنت أيضا من تصفية أكثر من 20 من جنود المشاة والتصدي بنجاح لهجوم العدو على مواقع الجيش في البلاد.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.