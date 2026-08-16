توفيت في المستشفى مساء الجمعة امرأة كانت قد أمضت نحو 37 ساعة تحت الأنقاض جراء الزلزال الذي ضرب غرب كولومبيا، بعدما انتُشلت حية الثلاثاء، وفق ما أفادت عائلتها وكالة فرانس برس.

وكانت دانييلا لارجو البالغة 32 عاما، قد انتُشلت من تحت الركام في بيريرا وسط صيحات الفرح والتصفيق، في مشهد أعطى الكولومبيين بارقة أمل في بلد منكوب ما زال 320 من سكانه في عداد المفقودين، وفق بيانات هيئة إدارة الكوارث.

وأودى الزلزال الذي ضرب كولومبيا الاثنين وبلغت قوته 7,4 درجات، وهو الأعنف الذي تشهده البلاد هذا القرن، ب294 شخصاً على الأقل، كما أسفر عن إصابة نحو أربعة آلاف شخص.

وكانت بيريرا المدينة الأكثر تضررا، إلى جانب كالي.

وفي المناطق الأكثر تضررا، يواصل عناصر الإنقاذ إزالة أجزاء من الأسقف والجدران باستخدام الآليات، بعد ستة أيام على الزلزال. ويجري تنظيم حملات تبرّع للمنكوبين.

وقالت ساندرا ميلينا بيريس، والدة دانييلا لارجو، في اتصال مع فرانس برس: "أتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر سريعا".