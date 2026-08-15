قضت محكمة تراونشتاين الإقليمية في ألمانيا، الخميس، بمعاقبة المتهم "عبدالرحيم مطاوع"، البالغ من العمر 45 عاما، بالسجن لمدة 12 عاما؛ لإدانته بقتل زوجته المصرية "إيمان محمد حسن"، 34 عاما، وإخفاء جثتها في إحدى غابات ولاية بافاريا.

ورأت المحكمة أن الزوج المتهم ضرب زوجته المجني عليها بقوة على رأسها خلال مشادة بينهما، ما تسبب في إصابتها بجروح قاتلة أودت بحياتها، لكنها لم تجد أدلة كافية تثبت أن الجريمة كانت مخططا لها مسبقا، لذلك أدانته بالقتل العمد، ولكن دون توافر الظروف المشددة التي تجعلها جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار، وقضت بسجنه لمدة 12 عاما بدلا من السجن المؤبد، بحسب وسائل إعلام ألمانية.

بداية القصة

تعود أحداث القضية إلى نوفمبر 2024، عندما انقطع الاتصال بـ"إيمان"، ليخبر زوجها (المتهم) أسرتها بأنها غادرت المنزل وتركت أبناءها الثلاثة، بينهم رضيع وهاتفها المحمول.

وبحسب شقيقتها، حاولت الأسرة التواصل معها دون جدوى، قبل أن تلجأ إلى صفحات المصريين المقيمين في ألمانيا للسؤال عنها، خاصة مع توقف حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار موقف الزوج شكوك الأسرة، بسبب عدم إبلاغه الشرطة عن اختفائها إلا بعد أسبوعين، بالإضافة إلى إفادته بأنها غادرت المنزل قبل فترة ولم تعد، وتركت أطفالها الثلاثة، وبينهم رضيع يبلغ من العمر 7 أشهر.

كما صرحت شقيقاتها في لقاءات تلفزيونية بأنها سبق أن تعرضت للتعنيف والضرب المتكرر، فضلا عن نشوب خلافات متكررة مع زوجها، فيما ثبت أنها قد لجأت في وقت سابق إلى إحدى دور حماية النساء المعنفات برفقة أطفالها، إثر تعرضها للعنف، حيث أقامت فيها لفترة قبل أن تعود إلى منزلها.

وأشارت التحقيقات إلى أنها كانت قد حاولت الانفصال عن زوجها، وهو ما أثار غضبه.

العثور على الجثمان

وبعد أكثر من 7 أشهر من اختفائها، عثرت السلطات الألمانية في يونيو 2025 على جثمان "إيمان" مدفونا في غابة بالقُرب من مدينة باد آيبيلينج في جنوب بافاريا، حيث جاء اكتشاف الجثمان بالصدفة أثناء البحث عن طفل تائه في الغابة، بعدما بدأت الكلاب البوليسية في الحفر في أحد المواقع، فعثرت على جثمان بشري مدفون وملفوف ببطانية.

وأظهرت التحقيقات أن البطانية التي عُثر على جثمان "إيمان" ملفوفا بها كانت موجودة في منزلها، وظهرت في صور سابقة للمنزل.

وبعد العثور على الجثمان، ألقت السلطات القبض على الزوج وبدأت التحقيق معه للاشتباه في تورطه في مقتل زوجته، قبل أن تنتهي المحاكمة بإدانته.

مصير الأطفال

ووفقا لعدة تقارير إعلامية، أودع أبناء "إيمان" الثلاثة في إحدى دور رعاية الأطفال في ألمانيا عقب وفاة والدتهم، فيما ناشدت أسرتها وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية في ألمانيا مساعدتها في استعادة الأطفال الثلاثة.