ترامب ينشر صورة بملامح عابسة مع زعيم كوريا الشمالية: علاقتي بكيم رائعة

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر صور تجمعه بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، اليوم السبت، بملامح عابسة، بالتزامن مع ذكري تحرير كوريا الشمالية من اليابان 1945.

وقال ترامب في تعليق علي الصورة في منشور علي منصة "تروث سوشيال" إنه رغم المظهر غير الودود في هذه الصورة تحديدًا، هناك العديد من الصور التي نبتسم فيها. أنا وكيم جونج أون ننسجم معًا بشكل رائع جدًا!".

وكان آخر لقاء بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية في 30 يونيو 2019 بالمنطقة منزوعة السلاح في بانمونجوم. وكان ذلك اللقاء هو الثالث بينهما، وشهد لحظة تاريخية عندما عبر ترامب إلى الأراضي الكورية الشمالية برفقة كيم، واتفق الطرفان على استئناف المفاوضات على مستوى فرق العمل بشأن الملف النووي، إلا أن المحادثات لم تحقق لاحقًا اتفاقًا نهائيًا.