ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 47 قتيلا ومخاوف من زيادة الأعداد

ارتفع عدد ضحايا زلزال ضرب إندونيسيا اليوم السبت، وبلغت قوته 7ر7 درجة إلى 47 قتيلا، مما أدى لانهيار المباني والمنازل وتسبب في فزع في منطقة معرضة للزلازل القاتلة.

وأشارت السلطات إلى إصابة عشرات السكان الآخرين، محذرة من أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع بشكل شبه مؤكد.

وأصدرت السلطات تحذيرا من حدوث أمواج مد عالية (تسونامي) وحثت السكان في المناطق الساحلية على الانتقال إلى مناطق أكثر ارتفاعا، لكنها رفعت لاحقا التحذير، عندما قالت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية إن المراقبة لم تظهر أي تغييرات كبيرة في مستوى سطح البحر، التي كانت ستشكل تهديدا على المناطق الساحلية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع في منطقة فلوريس الإندونيسية على عمق 10 كيلومترات في تمام الساعة 0558 صباحا بتوقيت إندونيسيا. وكان مركزه على بعد 68 كيلومترا (42 ميلا) شمال غرب مدينة إندي في مقاطعة نوسا تينجارا الشرقية. وأعقب الزلزال الأولي هزتان ارتداديتان.

وقال رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، سوهريانتو، إن رجال الإنقاذ انتشلوا 38 جثة على الأقل، أغلبها من الثلاث مناطق المدمرة سيكا ومانجاراي وإيست مانجاراي، بما في ذلك 16 جثة جرى سحبها من انهيار أرضي في قرية ريوك في مانجاراي. وجرى نقل 13 شخصا على الأقل إلى المستشفيات القريبة، بما في ذلك اثنين مصابين بإصابات خطيرة.

وأضاف سوهريانتو الذي يستخدم اسما واحدا مثل الكثير من الإندونيسيين، أن نحو ألفين قروي في منطقة ناجيكيو فروا من منازلهم إلى ملاجئ مؤقتة.