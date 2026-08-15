نشرت حسابات أوغندية مقطعا مصورا يظهر جنودا أوغنديين يصعدون إلى طائرة وعبارة: "غزة نحن قادمون".

ويأتي هذا التحرك بعد نحو 3 أسابيع من تداول تصريح نسب إلى مسؤول سياسي من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحدث فيه عن موافقة الكابينت على إدخال قوة متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة، مع ذكر اسم أوغندا للمرة الأولى في هذا السياق.

في غضون ذلك، وصف مراسل قناة "كان" العبرية المشهد بـ"الغريب والاستثنائي"، في ظل غياب تأكيد رسمي حتى الآن، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

تجدر الإشارة إلى أن البرلمان الأوغندي كان قد أقر مشاركة وحدة من الجيش في "قوة الاستقرار الدولية" المزمع نشرها في قطاع غزة ضمن ترتيبات مرحلة ما بعد الحرب، في ظل تنامي التقارب السياسي والعسكري بين أوغندا وإسرائيل.

ويندرج نشر القوة الدولية في إطار مبادرة أطلقها "مجلس السلام"، وأوكلت إليها مهمة التحضير لمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة.