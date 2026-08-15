استئناف الرحلات الجوية بمطار كاتانيا في صقلية بعد انخفاض النشاط البركاني في جبل إتنا

أعلنت الشركة المشغلة لمطار كاتانيا في صقلية، اليوم السبت، أنها ستستأنف العمليات الجوية في المطار الساعة الثانية بعد الظهر (1200 بتوقيت جرينتش)، إثر خفض مستوى التأهب للنشاط البركاني في جبل إتنا القريب.

وقالت شركة "إس إيه سي" المشغلة للمطار في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: ""سيتم استئناف عمليات هبوط وإقلاع الرحلات الجوية في مطار كاتانيا الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي".

ودعت إدارة المطار الركاب إلى ضرورة التحقق من حالة رحلاتهم عبر التواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم قبل التوجه إلى المطار.

ولا تزال الرؤية غير واضحة بشأن السرعة التي يمكن للمطار من خلالها زيادة وتيرة العمليات الجوية، أو النطاق الذي ستستأنف به الرحلات في مرحلتها الأولى، حيث اقتصر إعلان الشركة المشغلة على إعادة فتح قطاعين فقط من المطار، في حين واصل الموقع الإلكتروني للمطار عرض العديد من الرحلات كرحلات ملغاة أو محولة المسار، حتى بالنسبة للفترة التي تلي الساعة الثانية ظهرا.