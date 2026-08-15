الشرطة الأمريكية تحقق في إطلاق نار على 5 أشخاص في جامعة ولاية فيرجينيا

أدى إطلاق نار على خمسة أشخاص شارك فيه العديد من المشتبه بهم في جامعة ولاية فيرجينيا إلى إغلاق الحرم الجامعي في وقت مبكر من صباح اليوم السبت.

ووقع إطلاق النار بالقرب من ملحقات الحرم الجامعي، حيث عثرت شرطة الحرم الجامعي وشرطة مقاطعة تشيستيرفيلد على خمسة أشخاص مصابين بأعيرة نارية خارج مهاجع الحرم الجامعي. واستجاب رجال الشرطة للحادث قبل الساعة 0130 وتم رفع الإغلاق حوالي الساعة 0900، وفقا لما ذكرت شرطة المقاطعة.

وقالت شرطة المقاطعة إنه تم نقل الضحايا الخمسة إلى المستشفيات، وتم تحديث معلومات إصابة أحدهم كانت مصنفة على أنها تهدد حياته إلى حالة حرجة. وأوضحت الشرطة أن الإصابات الأخرى لا تهدد الحياة.

وقالت الجامعة بعد رفع الإغلاق: "ما زال هناك وجود أمني مكثف في الحرم الجامعي فيما يتواصل التحقيق في حادث إطلاق النار الذي وقع صباح اليوم".