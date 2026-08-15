الاتحاد الأوروبي ينشر طائرات إطفاء لمكافحة حرائق غابات في بلجيكا

قالت حاجة لحبيب مفوضة إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي إن التكتل نشر ثلاث طائرات هليكوبتر وطائرتين لإطفاء الحرائق بالماء لمكافحة حريق غابات مستعر ‌في شرق بلجيكا اليوم السبت، وذلك بعد أن طلبت بلجيكا تعزيزات طارئة للسيطرة على أكبر حريق تشهده منذ عقود.



ويستمر حريق الغابات في منطقة هاي فينز، أكبر محمية طبيعية في بلجيكا، في الاشتعال منذ أمس الجمعة. ويشارك في جهود الإطفاء ⁠أفراد إطفاء محليون وعسكريون ومزارعون، بحسب وكالة رويترز للأنباء.



وقال متحدث باسم إدارة منطقة فالونيا البلجيكية لرويترز إن الحريق أتى على 1600 هكتار منذ اندلاعه وحتى بعد ظهر اليوم.

وتشير بيانات نظام المعلومات الأوروبي لحرائق الغابات إلى أن هذا الحريق يصبح بذلك الأكبر في تاريخ بلجيكا، متجاوزا حريق عام 2011 الذي التهم ما يقرب من 1400 هكتار.



وطلبت السلطات المحلية اليوم السبت من سكان قرية سوربروت الاستعداد لاحتمال إجلائهم.

وقال وزير ‌الدفاع ⁠البلجيكي تيو فرانكن في منشور على منصة إكس إن السلطات تعمل حاليا على إخلاء مخيم صيفي للأطفال في المنطقة.



وتواجه حاليا دول أوروبية منها بلجيكا موجة الحر الخامسة هذا الصيف، مما أدى إلى تفاقم الظروف الحارة ⁠والجافة التي تساعد على انتشار الحرائق الكبرى. ويقول علماء إن تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية يزيد من الظروف الجوية التي تسمح باندلاع حرائق، ⁠مما يسمح لحرائق الغابات بالانتشار بوتيرة أسرع والاستمرار لفترات أطول.

وينسق الاتحاد الأوروبي نشر موارد إضافية مجمعة من الدول الأوروبية، عندما تطلب ⁠إحدى الدول مساعدة طارئة. وقالت لحبيب في منشور على منصة إكس إن الطائرات التي أُرسلت إلى بلجيكا اليوم كانت من التشيك والسويد وهولندا.