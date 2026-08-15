وزيرة محلية ألمانية: السلوك البشري الخاطئ قد يكون سبب حريق غابة هورتجن

أعربت زيلكه جوريسن، وزيرة الزراعة في ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية، عن اعتقادها بأن السلوك البشري الخاطئ قد يكون سبباً في اندلاع الحريق الكبير في غابة هورتجن.

وفي مقابلة مع إذاعة "دويتشلاند فونك"، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي:"لا يمكن استبعاد ذلك في أي حال. فعندما نرى اشتعال عدة بؤر للنيران في وقت واحد تقريباً أو بتتابع سريع، فإن هناك معطيات كثيرة تدعم هذا الطرح". لكنها أوضحت أنه لا يمكن في الوقت الحالي تحديد مدى قوة هذه المؤشرات.

وأضافت الوزيرة المحلية في أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان أن أعمال إخماد الحريق وسلامة السكان تتصدر الأولويات، وذكرت أنه بعد انتهاء عمليات التدخل، ستتم إعادة تقييم الوضع برمته، وأدرفت:" لكن ما يمكننا الجزم به هو أن السلوك البشري الخاطئ يقف خلف هذه الحوادث بشكل دائم تقريباً؛ فالغابة لا تشتعل تلقائياً حتى مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 38 أو 40 درجة مئوية، وهي مستويات جرى تسجيلها بالفعل هذا الصيف". وأوضحت أن السبب يكون في العادة عقب سيجارة أُلقي على الأرض أو قطعة زجاج تركها شخص في المكان، وقد يكون الحريق أحياناً ناجماً عن إحراق متعمد.

وبدأت شرطة مدينة كولونيا (تقع في الولاية) تحقيقات في أسباب الحريق الكبير الذي اندلع في غابة هورتجن، كما أنشأت منصة إلكترونية لتلقي إفادات الشهود. وقالت الشرطة إن الصور ومقاطع الفيديو التي التُقطت خلال الفترة التي اندلع فيها الحريق تحظى بأهمية خاصة بالنسبة للتحقيقات. وكان الحريق قد بدأ بالانتشار منذ بعد ظهر أول أمس الخميس.