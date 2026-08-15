أوكرانيا تهاجم البنية الصناعية في سامارا الروسية

قال مسئول روسي، إن هجوما أوكرانيا واسع النطاق استهدف البنية التحتية الصناعية في منطقة سامارا جنوب غربي روسيا اليوم السبت.

فيما أضاف إيفان نوسكوف، رئيس عاصمة المنطقة "سامارا"، أن قوات الدفاع الجوي صدت هجوما صاروخيا "ضخما"، مع وقوع "أضرار محدودة" في المواقع الصناعية بالمدينة.

كما تابع أنه تم تقديم المساعدات الطبية للمصابين في الهجوم، لكنه لم يفصح عن أي تفاصيل أخرى.

وصعدت أوكرانيا من هجماتها الجوية بعيدة المدى على الصناعات العسكرية الروسية ومنشآت الطاقة، بهدف تقليص عائدات موسكو التي تمول الحرب وجعل الروس يشعرون بعواقب الغزو، الذي دخل عامه الخامس.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، إن قوات كييف نفذت ضربة ضد مركز بروجرس في سامارا، الذي يعمل تحت رعاية وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس، ويشارك في إنتاج تكنولوجيا الصواريخ والإلكترونيات.

وأضاف أنه تم استخدام صواريخ فلامينجو، محلية الصنع، لقصف الموقع الذي يبعد نحو 900 كيلومتر (560 ميلاً) عن الحدود الأوكرانية.

وقال زيلينسكي أيضًا، إن قاعدة سافاسليكا الجوية الروسية، على مسافة حوالي 700 كيلومتر (430 ميلاً) من خط المواجهة، قد تعرضت للقصف أيضًا.