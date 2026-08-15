بوتين يعيّن سفيرا جديدا لروسيا لدى مصر والجامعة العربية

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أصدر الرئيس فلاديمير بوتين مرسومين بتعيين أرتور ليوكمانوف سفيرا فوق العادة لدى مصر، ومندوبا مفوضا لروسيا لدى جامعة الدول العربية، وذلك وفقا لما جاء في قناة "آر تي" الروسية.

وُلد ليوكمانوف عام 1977 وتخرّج عام 2000 من معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية التابع لوزارة الخارجية الروسية، وحاصل على درجة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية.

التحق بالعمل في وزارة الخارجية عام 2000، وتدرّج في مناصب دبلوماسية عدّة في الجهاز المركزي للوزارة وخارجه.

وشغل منصب السكرتير الثاني في إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ثمّ السكرتير الأول في إدارة التحدّيات والتهديدات الجديدة لدى الخارجية الروسية.

ومنذ فبراير 2023، تولّى إدارة الأمن المعلوماتي الدولي، ومنذ يوليو من نفس العام ممثلا خاصا للرئيس الروسي لشؤون التعاون الدولي في مجال الأمن المعلوماتي.

ويحمل ليوكمانوف رتبة مبعوث فوق العادة ومفوّض من الدرجة الأولى، ويتقن اللغات الإنجليزية والعربية والتركية.