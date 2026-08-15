بوتين: روسيا والهند تطوران علاقات بناءة تعزز الأمن والاستقرار الدوليين

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، بما تشهده علاقات بلاده مع الهند من تطور ناجح في إطار شراكة استراتيجية مميزة بينهما، بحسب وكالة سبوتنيك.

وقال بوتين، في برقية تهنئة بعث بها إلى نظيرته الهندية دروبادي مورما، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بمناسبة عيد الاستقلال، إن العلاقات بين روسيا والهند تتطور بنجاح في إطار شراكة استراتيجية مميزة. وتتعاون موسكو ونيودلهي بشكل مثمر في مجالات واسعة، وتتفاعلان بفعالية ضمن الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة "بريكس" وغيرها من المنظمات متعددة الأطراف.

وأفادت الحكومة الروسية، أول أمس الخميس، بأن الهند ستصبح في عام 2026 أول دولة شريكة للمنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي"، منذ انطلاقه.