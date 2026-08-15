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أعداد جريدة الشروق
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اليابان: ارتفاع حصيلة القتلى بسبب الأمطار الغزيرة بمقاطعة تشيبا إلى 8

تشيبا - د ب أ
نشر في: السبت 15 أغسطس 2026 - 2:57 م | آخر تحديث: السبت 15 أغسطس 2026 - 2:57 م

ارتفعت حصيلة القتلى بسبب أمطار غزيرة وصلت إلى رقم قياسي هذا الأسبوع في مقاطعة تشيبا، شرق طوكيو، إلى ثمانية قتلى، بينما لا يزال رجل واحد في عداد المفقودين، طبقا لما ذكره مقر التعامل مع الكوارث التابع لحكومة المقاطعة اليوم السبت.

وأضاف مقر التعامل مع الكوارث أنه لا يزال هناك 465 شخصا يقيمون في 76 مركز إيواء في المقاطعة، حسب وكالة جي.جي.برس اليابانية للأنباء اليوم السبت.

ومن بين الضحايا الثمانية، امرأة في السبعين من عمرها، تم العثور عليها داخل سيارة صغيرة غارقة في مدينة كاشيوا ورجل في الأربعين من عمره، كان محاصرا في سيارة غارقة في نفق تحت الأرض.

وخفضت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية مستوى تحذيرها الأكثر خطورة بشأن الأمطار الغزيرة في أكثر من 12 بلدية في مقاطعة تشيبا، مع انحسار الأمطار صباح أمس الجمعة.

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