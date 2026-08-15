 زلزال بقوة 4.5 درجة يقع قبالة محافظة فوكوشيما اليابانية - بوابة الشروق
السبت 15 أغسطس 2026 3:10 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح الجهاز الفني لمنتخب مصر بشأن تقليل عدد المحترفين الأجانب في الدوري؟

النتـائـج تصويت

زلزال بقوة 4.5 درجة يقع قبالة محافظة فوكوشيما اليابانية

طوكيو - أ ش أ
نشر في: السبت 15 أغسطس 2026 - 1:58 م | آخر تحديث: السبت 15 أغسطس 2026 - 1:58 م

وقع زلزال بلغت شدته 4.5 درجة على مقياس ريختر قبالة محافظة "فوكوشيما" اليابانية.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم السبت - بأن مركز الزلزال وقع على عمق 50 كيلومترا، فيما لم يتم إصدار أي تحذيرات من احتمال وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) في أعقاب الهزة الأرضية.

وأوضحت الهيئة أن قوة الزلزال بلغت المستوى الثالث على مقياس شدة الزلازل الياباني المؤلف من سبعة مستويات.

جدير بالذكر أن اليابان تقع على حزام النار في المحيط الهادئ حيث يُسجل العدد الأكبر من الزلازل والانفجارات البركانية في العالم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك