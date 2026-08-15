الفلبين: ارتفاع حصيلة ضحايا إعصاري لويس ومايماي إلى 42 قتيلا ومصابا ومفقودا

أعلن المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا إعصاري "لويس" و"مايماي" والرياح الموسمية الجنوبية الغربية إلى 22 قتيلا و17 مصابا، فيما لا يزال ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين.

وذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية، أن معظم الوفيات وقعت بسبب الانهيارات الأرضية، فيما سجلت عدة وفيات بسبب الانهيارات الصخرية وسقوط أشجار وحوادث الصعق بالكهرباء.

وأضافت القناة، أن إجمالي عدد المتضررين جراء العواصف والأحوال الجوية السيئة في الفلبين بلغ أكثر من 4.8 مليون شخص، كما يقيم أكثر من 44 ألف شخص في 395 مركز إيواء.

وتسببت الكوارث في تدمير 1818 منزلا وبنى تحتية بقيمة 3.33 مليار بيزو فلبيني، فيما وصلت قيمة الخسائر الزراعية إلى 689 مليون بيزو فلبيني. وقدمت الحكومة الفلبينية حتى الآن مساعدات للمجتمعات المتضررة بقيمة 592 مليون بيزو.