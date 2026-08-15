زلزال يهز غرناطة ويلحق أضرارا بمبان وسيارات

ضرب زلزال بلغت قوته خمس درجات مدينة غرناطة في جنوب إسبانيا في ‌الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وذكرت حكومة المنطقة أن أضرارا لحقت بمنازل وسيارات لكن دون تسجيل إصابات.

وهز الزلزال منطقة ⁠أليندين بعد الساعة الواحدة صباحا بقليل، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وعرضت قناة تي.في.إي التلفزيونية الإسبانية، صورا لحطام متناثر في الشوارع وأضرار لحقت ببعض السيارات في المدينة السياحية الشهيرة. وأنقذت خدمات الطوارئ في إقليم الأندلس عددا من الأشخاص من مبان ‌متضررة.

وقال ⁠أنطونيو سانث كابيو نائب رئيس حكومة إقليم الأندلس في منشور على إكس إن السلطات أعلنت حالة طوارئ.

وأضاف: "إذا ⁠كنتم في غرناطة وشعرتم بالزلزال وأنتم بخير ولم يلحق ضرر بمنازلكم، فتحلوا بالهدوء ⁠وتجنبوا الدخول إلى المباني والخروج منها دون ضرورة".

وتابع: "في الشارع، ابتعدوا ⁠عن الواجهات والشرفات والجدران وغيرها من الأشياء التي قد تسقط".